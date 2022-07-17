تشيلسي يخطف هدف برشلونة

قال مانو ساينز صحفي "دياريو آس" الإسبانية أن تشيلسي بات الأقرب لضم النجم الدولي الفرنسي جولز كوندي مدافع إشبيلية من غريمه برشلونة الذي كان يتطلع للتعاقد مع اللاعب أيضاً.

وطاردت إدارة البارسا النجم صاحب الـ 23 عاماً منذ فترة وكشفت تقارير سابقة أن الطرفين توصلا لاتفاق حول البنود الشخصية.

لكن مطالب إشبيلية وقفت في وجه إتمام الصفقة.

ومع أنه ما زال يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأندلسي، إلا أن موقع إشبيلية الرسمي أزال قميص اللاعب من متجره في ظل حتمية رحيله هذا الصيف.

وكان من المتوقع أن يحزم كوندي حقائبه صوب إقليم كتالونيا للانضمام إلى برشلونة، بعدما بدا أن البلاوغرانا سيقدم أحد لاعبيه إضافة لمبلغ مالي مقابل الظفر بتوقيع المدافع الفرنسي الذي تبلغ قيمته نحو 60 مليون يورو.

لكن ساينز أكد اليوم الأحد أن كوندي سينتقل إلى تشيلسي الذي يسعى مالكه الجديد تود بولي لإعادته إلى القمة في أسرع وقت ممكن.