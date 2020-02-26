تشيلسي يخوض صراع ضم إيكاردي

كشف تقرير فرنسي الثلاثاء عن دخول تشيلسي منافساً قوياً لباريس سان جيرمان لضم ماورو إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب الأرجنتيني في صفوف بطل فرنسا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من إنتر ميلان، إلا أن فريق العاصمة الفرنسية يملك بنداً بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

ووفقاً لأحد المواقع الفرنسية المهتمة بانتقالات اللاعبين، يدرس تشيلسي جدياً ضم إيكاردي لتدعيم خط هجومه، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه في هذا المركز مع إصابة تامي آبراهام، وتراجع مستوى الثنائي أوليفييه جيرو وميتشي باتشواي، واحتمالية رحيلهما نهاية الموسم.

ومع انتهاء عقد إيدينسون كافاني نهاية الموسم، سيكون باريس سان جيرمان بحاجة إلى مهاجم جديد، ورغم ذلك لم يتم الاستقرار على بقاء إيكاردي حتى الآن.

وسيحاول تشيلسي استغلال هذا الأمر من أجل الاتفاق مع المهاجم المعار من إنتر على أن يقوم بضمه في الصيف.

يذكر أن يوفنتوس يريد أيضاً ضم إيكاردي، حيث لا يزال أمر تدعيم الهجوم بصفقة كبيرة في انتقالات الصيف يشغل بال مسؤولي النادي الإيطالي.

ورغم اهتمام يوفي بإيكاردي فقد كشفت تقارير مؤخراً عن خطة أخرى وضعتها الإدارة للانقضاض على صفقة خيالية.

فوفقاً لموقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، يستهدف يوفنتوس ضم إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في حال فشل التعاقد مع إيكاردي.

وأشار التقرير إلى أن يوفي يعتبر إيكاردي أولوية نظراً لخبراته الكبيرة في الدوري الإيطالي.