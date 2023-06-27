تشيلسي يدرس مبادلة لوكاكو بـ فلاهوفيتش

يدرس تشيلسي إمكانية مبادلة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بالصربي دوشان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس وفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية.

ويبدو أن يوفي مهتم بصورة جدية بالهداف البلجيكي نظراً لنجاحه خلال تواجده السابق في إيطاليا.

بدوره، يرغب اللاعب في الانضمام إلى إنتر ميلان بصفة نهائية بعد انتهاء إعارته، إلا أنه قد يجد نفسه يدافع عن ألوان غريمه المحلي.

ومع أن يوفنتوس لا يمانع بيع فلاهوفيتش بحال حصوله على لوكاكو، إلا أن الصربي يصغر نظيره البلجيكي بنحو 7 أعوام مما يعني أن تشيلسي مطالب بدفع قيمة إضافية لإتمام الصفقة.

يذكر أن النادي اللندني يمر بمرحلة بناء جديدة بعد موسم مخيب فشل خلاله في تأمين مقعدٍ مؤهل للبطولات الأوروبية.

وينطبق الوضع نفسه على يوفنتوس إلى حدٍ ما بعد عام صعب شهد فرض عقوبة على الفريق جعلته يتراجع إلى دوري المؤتمر الأوروبي بانتظار قرار نهائي من يويفا.