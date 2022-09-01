تشيلسي يدعو توتنهام للتعاقد مع زياش

يبدو توتنهام هوتسبير على أعتاب التحرك بصورة رسمية من أجل استقطاب النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الجاري.

ويرغب صاحب الـ 29 عاماً بالرحيل عن ملعب ستامفورد بريدج بأسرع وقتٍ ممكن بعد تداعي صفقة انتقاله إلى أياكس الذي ضم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بدلاً منه.

وقد يرى جناح أياكس نفسه مستمراً في لندن، إلا أنه سيرتدي قميص سبيرز المتحمس لضمه وفقاً لصحيفة "لندن إيفنينغ ستاندرد".

ما هي قيمة زياش ؟

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين على توتنهام يدرسون التقدم بعرضٍ في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الجاري علماً بأن تشيلسي يريد 20 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن النجم المغربي.