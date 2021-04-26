تشيلسي يراهن على توخيل لوقف هيمنة ريال مدريد الأوروبية

يخوض المتأهلون الأربعة في دوري أبطال أوروبا ذهاب نصف النهائي على أمل وضع قدم في النهائي الذي ستستضيفه إسطنبول في 29 من الشهر المقبل، وذلك بعد هدوء العاصفة التي أحدثها الإعلان المفاجئ عن تدشين مشروع دوري السوبر ثم التراجع عنه، حيث كانت ثلاثة أندية من الأربعة المتنافسة في نصف النهائي مؤيدة لذلك المشروع.

وتتجه الأنظار نحو عودة دوري الأبطال هذا الأسبوع، بمباريات ذهاب نصف النهائي التي قد تكون حاسمة، بعدما كانت الفرق الثمانية التي بلغت ربع النهائي هي التي فازت في الذهاب بثمن النهائي.

الأمر ذاته حدث في ربع النهائي؛ حيث تأهلت الفرق الأربعة لنصف النهائي بفضل فوزها ذهاباً، إذ تغلب ريال مدريد على ليفربول، ومانشستر سيتي على بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان على حامل اللقب بايرن ميونيخ، وتشيلسي على بورتو.

وهذا الأسبوع ستجمع مباراتا ذهاب نصف النهائي ريال مدريد مع تشيلسي في إسبانيا، الثلاثاء، وباريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي الأربعاء في فرنسا.

ومن بين الفرق الأربعة المتنافسة في نصف النهائي هناك اثنان توجا من قبل بالكأس وهما ريال مدريد الأكثر تتويجاً باللقب بواقع 13 لقباً، وتشيلسي بلقب، بينما يتطلع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي إلى نيل هذا الشرف للمرة الأولى.

يتواجه ريال مدريد وتشيلسي في أوروبا للمرة الأولى منذ 23 عاماً.

ويستقبل فريق المدرب زين الدين زيدان الفريق اللندني الذي يشهد تطوراً في الأداء منذ أن تولى توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي دوري الأبطال بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي.

بدوره، يخوض ريال الذي أطاح في طريقه بأتالانتا من ثمن النهائي وليفربول من ربع النهائي، نصف النهائي الثلاثين له في البطولة، حيث سبق له الفوز بـ 16 مباراة نصف نهائية وخسارة 13.

أما تشيلسي الذي توج بالبطولة للمرة الأولى والأخيرة في 2012 فلم يبلغ نصف النهائي منذ عام 2014، عندما أطاح به أتلتيكو مدريد.

وكانت المرة الأخيرة التي تواجه فيها الفريقان في أوروبا عام 1998 بكأس السوبر الأوروبي، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال زيدان “نحن جاهزون لمواجهة تشيلسي التي ستكون الأصعب في الموسم بأكمله”.

وواصل المدرب الفرنسي صاحب الـ 48 عاماً “أنا سعيد برؤية إيدين هازارد، لأنه سيساعدنا كثيرا.

“مشاركة داني كارفاخال؟ سنرى موقفه، في المباراة الماضية شارك لـ 20 دقيقة”.

وأضاف “هدفنا هو استعادة فيرلان ميندي وتوني كروس قبل مواجهة تشيلسي، لكن علينا الانتظار، تركيزنا على مواجهة البلوز، سنقاتل حتى النهاية”.

بدوره، يخوض سيتي ثاني نصف نهائي له منذ 2016 عندما سقط أمام ريال مدريد، بينما كان يدربه مانويل بيليغريني.

والعام الماضي تحت قيادة مدربه الحالي بيب غوارديولا ودع سيتي البطولة على يد ليون في ربع النهائي.

هذا الموسم سيخوض سيتي نصف النهائي بعدما لم يتلق أي هزيمة في مشواره نحو هذا الدور، كما حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات وأطاح في ثمن النهائي ببوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يقصي بوروسيا دورتموند من ربع النهائي.

أما باريس سان جيرمان بقيادة ماوريسيو بوتشيتينو فمني بهزيمتين في دور المجموعات أمام مانشستر يونايتد ولايبتزيغ، لكنه انتفض بعد ذلك ليطيح ببرشلونة من ثمن النهائي، ثم حامل اللقب بايرن ميونيخ من ربع النهائي.

ويعود الفضل في تأهل سان جيرمان، الذي يأمل في خوض النهائي الثاني له على التوالي بعد خسارته نهائي الموسم الماضي أمام بايرن، بشكل كبير إلى مهاجمه كيليان مبابي الذي أحرز 8 أهداف في البطولة وحارسه كايلور نافاس.