تشيلسي يرصد 4 لاعبين بعد رفع الإيقاف عنه

خففت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة المفروضة على تشيلسي بمنعه من إجراء التعاقدات لعام واحد، لتسمح له بضم لاعبين في سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم.

واعتمد النادي على بعض لاعبي أكاديميته أخيراً، كما استعاد عدداً من الشباب الذين كانوا في إعارةٍ إلى أنديةٍ أخرى، مكتفياً بضم وافدٍ واحدٍ جديد، هو مايسون ماونت، الذي اتفق مع النادي قبل فرض العقوبة عليه.

صحيحٌ أن تشيلسي لم يُعانِ هذا الموسم، فهو يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لا يبتعد عن مانشستر يونايتد الخامس سوى بخمس نقاط، ويفصل بينه وبين المتصدر ليفربول 17 نقطة، كما أن نتائجه متذبذبة، بقيادة فرانك لامبارد.

أشارت تقارير عدة إلى حتمية انتقال عدد من لاعبي النادي إلى أنديةٍ أخرى في سوق الانتقالات الصيفي، على رأسهم بيدرو وماركوس ألونسو ومعهما أوليفييه جيرو، إلى جانب ويليان.

هذه بعض الأسماء المرشحة للانتقال إلى تشيلسي في سوق الانتقالات المقبل:

جايدون سانشو

سجل مهاجم بوروسيا دورتموند 20 هدفاً في 58 مباراة مع فريقه، لكنه غاب عن التشكيلة الأساسية في بعض المباريات، وإمكانية رحيله متوقعة.

ووفقاً للتقارير، قد يقدم تشيلسي على دفع مبلغٍ قياسي مقابل التعاقد مع اللاعب، الذي لعب مع الفئات العمرية لواتفورد ومانشستر سيتي.

اسم اللاعب يرتبط أيضاً بريال مدريد وليفربول، وبالتالي، الحصول على خدماته لن يكون أمراً سهلاً.

ويلفرد زاها

على الصعيد الهجومي أيضاً، ارتبط اسم ويلفرد زاها بتشيلسي أكثر من مرة.

جناح كريستال بالاس خاض 16 مباراة هذا الموسم، مسجلاً هدفين وصانعاً مثلهما، تبلغ قيمته السوقية حالياً 55 مليون يورو.

نايثان آكي

يعتمد تشيلسي حالياً على عدد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع، أبرزهم كيرت زوما وفيكايو توموري، إلا أن المدرب فرانك لامبارد يبحث عن لاعبٍ جديد، وأبرز المرشّحين للانتقال إلى النادي، مدافع بورنموث آكي.

انتقال اللاعب إلى تشيلسي، قد يكلف خزينة النادي ما يقارب 40 مليون يورو، أي نحو ربع الميزانية المرصودة لسوق الانتقالات الصيفي.

بين تشيلويل

مدافع ليستر سيتي ضمن قائمة لامبارد أيضاً، المشكلة في صعوبة التعاقد معه، تكمن في تمسك ناديه به، علماً أن ليستر سيتي لا يزال ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، وهو خلف ليفربول بثماني نقاط.

ليستر سيتي كان قد تخلى قبل انطلاق الموسم عن قلب الدفاع هاري ماغواير، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، وقد لا يستغني بسهولة عن تشيلويل.