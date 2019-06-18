تشيلسي يرفض التخلي عن ويليان

رفض تشيلسي التخلي عن نجم إضافي هذا الصيف، في ظل عدم قدرته على التعاقد مع بدلاء، وفقاً لتقارير صحفية أمس الاثنين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن برشلونة وأتلتيكو مدريد يجهزان عرضاً قيمته 35 مليون جنيه استرليني لضم نجم البلوز ويليان، الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني بعد عام من الآن.

وأضافت أن تشيلسي مصمم على رفض عروض الناديين، في ظل رغبته في تمديد عقد الدولي البرازيلي لموسمين إضافيين لتجنب الآثار السلبية من عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات متتاليتين.

وتخلى تشيلسي عن نجمه إيدين هازارد لصالح ريال مدريد الأسبوع الماضي، في وقت أشارت فيه تقارير إيطالية إلى رغبة المدرب ماوريتسيو ساري، في اصطحاب كل من جورجينيو وإيمرسون بالمييري إلى فريقه الجديد يوفنتوس.

وأضافت الشبكة أن التخلي عن ويليان، وعلى عكس صفقة بيع هازارد، لن ينعش خزينة تشيلسي، لهذا تتجه النية للإبقاء عليه لمساعدة الشبان أمثال كالوم هادسون-أودوي وكريستيان بوليسيتش على تثبيت أقدامهما مع الفريق.

بدوره، يسعى برشلونة للتخلص من جناحه مالكوم، في وقت سيرحل فيه أنتوان غريزمان عن صفوف أتلتيكو مدريد.