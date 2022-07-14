تشيلسي يرفض رونالدو

رفضت إدارة تشيلسي التحرك من أجل ضم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من الجار والغريم مانشستر يونايتد وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية اليوم الخميس.

وقالت الجريدة أن المدير الفني الألماني توماس توخيل تحدث مع رئيس النادي اللندني الجديد تود بولي وأعلمه بضرورة تجنب التعاقد مع "صاروخ ماديرا".

وكان المالك الجديد يمني النفس في جلب تعاقدٍ بحجم رونالدو معلناً عن بداية حقبته مع النادي الإنجليزي، لكن حلمه بمثل هذه الصفقة لن يتحقق على ما يبدو.

وكان جورجي مينديش وكيل أعمال المهاجم المخضرم قد عرض موكله على تشيلسي في الفترة الماضية بعد اجتماعه بشكلٍ شخصي مع بولي.

إلا أن توخيل يرغب في التركيز على لاعبين آخرين ولا يرغب في العمل مع "سوبر ستار" قد يعكر من صفو غرفة غيار اللاعبين.