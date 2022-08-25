تشيلسي يريد إتمام صفقة أوباميانغ اليوم

يسعى تشيلسي لإتمام التعاقد مع النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة خلال الساعات القادمة قبل نهاية اليوم الخميس.

وأصبح صاحب الـ 33 عاماً خياراً أساسياً بالنسبة للمدير الفني الألماني توماس توخيل نظراً لسعره المنخفض نسبياً مقارنة بغيره من اللاعبين.

ويمكن لتشيلسي ضم الغابوني مقابل 30 مليون يورو وهو السعر الذي يطلبه البارسا للموافقة على رحيل مهاجمه الذي يمتد عقده الحالي لثلاثة أعوام أخرى.

تشيلسي يطمح لتخفيض قيمة صفقة أوباميانغ

ويسعى إداريو البلوز لتخفيض قيمة الانتقال وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وخاض اللاعب مباراة برشلونة الخيرية الودية أمس الأربعاء أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 3-3، وسجل خلالها هدفه فريقه الأول.

وألمح المهاجم المخضرم بعد تسجيله إلى أن اللقاء هو الأخير له بقميص البارسا.