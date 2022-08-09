تشيلسي يريد حسم صفقة أوباميانغ هذا الأسبوع

أكدت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن تشيلسي قرر التعاقد مع النجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة خلال الأيام المقبلة.

ويدرك المدير الفني الألماني توماس توخيل الصعوبات التي يعاني منها خط البلوز الأمامي مما يستوجب جلب مهاجمٍ جديدٍ آخر قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

وجلب تشيلسي النجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي مؤخراً لتدعيم خط المقدمة، لكن رحيل الألماني تيمو فيرنر والمصير المجهول للمغربي حكيم زياش يجعلان ضم لاعب آخر أمراً ضرورياً.

برشلونة يسارع للتخلص من أوباميانغ

بدوره، يتطلع برشلونة للتخلص من عدة لاعبين بأسرع وقتٍ ممكن حتى يتمكن من تسجيل تعاقداته الجديدة التي أبرمها في الأسابيع الماضية.

ويبدو أن المدير الفني تشافي هيرنانديز موافق على التخلي عن النجم الغابوني في ظل وفرة الخيارات الهجومية تحت تصرفه.