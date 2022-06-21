تشيلسي يريد خطف ميليتاو من ريال مدريد

بات تشيلسي مطالباً بإيجاد بدائل دفاعية مميزة بعد رحيل أنتونيو روديغر وأندرياس كريستينسن عن صفوفه بعد انتهاء عقديهما.

ووجهت إدارة البلوز وفقاً لبرنامج "فيتشاخيس" الإسباني أنظارها صوب المدافع الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو نجم ريال مدريد.

ورغم ارتباط الفرنسي جولز كوندي بالنادي اللندني في كثير من المناسبات خلال الفترة الماضية، لكن النجاح في استقطابه من إشبيلية ليس مؤكداً.

لهذا السبب، ترغب إدارة البلوز في جلب ميليتاو الذي تطور مستواه بشكل كبير خلال الموسم الماضي تحت إشراف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وساهم البرازيلي صاحب الـ 24 عاماً بصورة مباشرة في تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وشكل ثنائياً جيداً رفقة النمساوي ديفيد آلابا في متوسط الدفاع.