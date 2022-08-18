تشيلسي يريد كاسيميرو

قال موقع "90min" أن تشيلسي يريد الانقضاض على النجم الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد هذا الصيف.

ولا تمانع إدارة النادي الملكي التخلي عن لاعب خط الوسط المدافع البالغ من العمر الثلاثين عاماً، لكنها لن تفرط بخدماته بأقل من 60 مليون يورو.

هل سنرى كاسيميرو خارج أسوار ملعب سانتياغو بيرنابيو؟

وما زال في عقد البرازيلي مع الميرينغي 3 مواسم متبقية، إلا أن التعاقد مع لاعبين شبان على غرار الفرنسي الصاعد أوريليان تشواميني.

وارتبط اسم نجم ساو باولو السابق في الأيام الماضية بمانشستر يونايتد الساعي بدوره لتعزيز صفوفه بنجوم ذوي خبرة بعد البداية السيئة للموسم الجديد.

وسيكون مصير لاعب خط الوسط موضوعاً دسماً فيما تبقى من سوق الانتقالات الجاري الذي سيغلق أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي.