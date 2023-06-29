تشيلسي يزاحم أندية الدوري السعودي على توقيع فرانك كيسي

كشف موقع "ريليفو" الإسباني أن تشيلسي دخل سباق استقطاب النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة.

ويرغب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب البلوز الجديد في إضافة نجم أي سي ميلان السابق إلى فريقه، علماً بأن أندية سعودية تسعى بدورها لاقتناصه.

ولا يفضل كيسي الانتقال إلى الشرق الأوسط في الوقت الراهن، مما يمنح تشيلسي الأفضلية رغم فشله في تأمين التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وفشل الإيفواري في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للبارسا تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز رغم وصوله في صفقة مجانية صيف العام الماضي قادماً من ميلان.

وستكشف الأيام المقبلة عن مصير صاحب الـ 26 عاماً الذي يبدو أن مغامرته في ملعب سبوتيفاي كامب ناو وصلت إلى نهايتها.