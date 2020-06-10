تشيلسي يزاحم ريال مدريد ويعرض 85 مليون يورو لضم هافيرتز

دخل تشيلسي على خط المفاوضات مع جوهرة باير ليفركوزن، كاي هافيرتز، الذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه أيضاً.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن مسؤولي تشيلسي يسعون للحصول على توقيع هافيرتز، وذلك بعد حسم صفقة حكيم زياش، ووضع الرتوش الأخيرة على استقطاب تيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ، مقابل 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الملياردير الروسي رومان آبراموفيتش، مالك تشيلسي يرصد حالياً 85 مليون يورو، من أجل التعاقد مع هافيرتز، الذي تسعى عدة أندية أوروبية للتعاقد معه، مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الأسبوع الماضي، أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 80 مليون يورو، من أجل هافيرتز الذي يرتبط بعقد مع ليفركوزن ينتهي عام 2022.

يذكر أن موهبة هافيرتز ظهرت قبل 4 مواسم، وحقق الألماني الشاب أرقاماً مذهلة في الموسمين الأخيرين، إذ أحرز 17 هدفاً الموسم الماضي، بينما سجل 10 أهداف هذا الموسم قبل توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، رغم أنه ليس مهاجماً صريحاً، وإنما صانع ألعاب.