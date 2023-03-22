تشيلسي يستعد لإنهاء عقد أوباميانغ وبرشلونة يتابع

البوابة - يبدو نادي تشيلسي مستعداً لإنهاء عقد المهاجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ جراء زيارته فريق برشلونة قبل أيام.

وحضر اللاعب مباراة الكلاسيكو التي جمعت البارسا بغريمه ريال مدريد يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز الكتالونيين بهدفٍ نظيف في قمة الليغا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن الغابوني زار غرفة غيار لاعبي برشلونة بعد نهاية المباراة وعبر عن رغبته بالرجوع إلى الفريق.

أوباميانغ يتمنى العودة إلى برشلونة

قضى صاحب الـ 33 عاماً نصف موسم في صفوف البارسا شارك خلاله في 18 مباراة سجل فيها 11 هدفاً.

ويقال أن اللاعب مستعد للرجوع إلى ملعب كامب ناو الصيف المقبل، كما أنه لا يمانع تخفيض أجوره حتى يسهل من هذه العودة.

في الجهة المقابلة، لا يبدو أن غراهام بوتر مدرب تشيلسي يفكر بالاعتماد على الهداف الغابوني المخضرم والذي خاض مع البلوز 19 مواجهة حتى الآن بجميع المسابقات سجل فيها 3 أهداف فقط.