تشيلسي يستعد لشراء أغلى مدافع في التاريخ

يستعد تشيلسي لتحطيم الرقم القياسي المسجل لشراء أغلى مدافع في التاريخ خلال سعيه للتعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا نجم ليستر سيتي وفقاً لموقع "فوتبول لندن".

ويتربع الإنجليزي هاري ماغواير على عرش أغلى مدافع في التاريخ حالياً بعدما دفع مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه استرليني لضمه في عام 2019 قادماً من ليستر أيضاً.

ومن المتوقع أن يحصل فريق الثعالب على قيمة أعلى نظير بيع فوفانا علماً بأن إدارته رفضت 70 مليون جنيه قدمها البلوز مؤخراً لضم الفرنسي.

وترغب إدارة ليستر في الحصول على 85 مليون جنيه حتى تسمح لصاحب الـ 21 عاماً بالانتقال إلى تشيلسي هذا الصيف.

ويرتبط فوفانا بعقدٍ مع ليستر سيتي يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2027.