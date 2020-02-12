تشيلسي يستعد للتحرك من أجل ضم زياش

يستعد تشيلسي بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد للتحرك من أجل ضم النجم حكيم زياش من أياكس امستردام مقابل 45 مليون جنيه استرليني.

ويشعر لامبارد بالإحباط بعد فشل النادي في التعاقد مع أي من أهدافه خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومن ضمنها الدولي المغربي وفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية.

وكان المغربي قد جدد عقده مع بطل هولندا الصيف الماضي لمدة ثلاثة مواسم، فيما يحظى باهتمام أندية مانشستر يونايتد وآرسنال بالإضافة لتشيلسي.

ويبحث لامبارد عن مزيد من الابتكار ومزيد من الأهداف في فريقه، ويعتبر زياش أحد الأسماء المتواجدة على رأس قائمة المطلوبين بالنسبة للمدرب الإنجليزي.