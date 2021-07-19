تشيلسي يستعد للتخلص من تيمو فيرنر

يستعد تشيلسي للتخلص من مهاجمه تيمو فيرنر هذا الصيف بهدف توفير الأموال الكافية للتعاقد مع إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

وقالت شبكة "سكاي" بشقها الألماني أن النادي اللندني استعلم عن إمكانية بيع صاحب الـ 25 عاماً خلال الفترة القادمة لأحد كبار أوروبا، وذلك بعد فشله في إثبات نفسه بالشكل المطلوب مع بطل القارة.

ووقع الدولي الألماني عقداً مع البلوز يمتد لخمسة مواسم مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني صيف العام الماضي قادماً من آر بي لايبتزيغ.

فيرنر يقترب من الرحيل عن تشيلسي

وبحال نجاحه في التخلص من خدمات فيرنر، سيستثمر تشيلسي قيمة الصفقة من أجل تمويل التعاقد مع هالاند الذي لطالما ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي.

ولن يوافق دورتموند على بيع هدافه الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً بأقل من 175 مليون يورو وفقاً لتقارير سابقة قادمة من ألمانيا.