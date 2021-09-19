تشيلسي يسحق توتنهام بثلاثية دون رد

سحق تشيلسي مستضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثيةٍ دون رد في لقاء الديربي اللندني الذي شهده ملعب توتنهام هوتسبير ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف أبطال أوروبا جميعها في الشوط الثاني وحملت تواقيع كلٍ من تياغو سيلفا (49)، ونغولو كانتي (57)، وأنتونيو روديغر (90).

بهذه النتيجة، اعتلى تشيلسي صدارة الترتيب متساوياً بفارق الأهداف مع غريمه ليفربول برصيد 13 نقطة لكلٍ منهما.

أما توتنهام فتراجع بدوره إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وشهدت المرحلة فوز ليفربول على كريستال بالاس أمس بثلاثية نظيفة، وتعادل مانشستر سيتي حامل اللقب دون أهداف مع ساوثهامبتون، فيما تغلب مانشستر يونايتد اليوم على ويست هام يونايتد بنتيجة 2-1.