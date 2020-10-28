تشيلسي يسحق كراسنودار برباعيةٍ دون رد

حقق تشيلسي انتصاراً مهماً على مستضيفه كراسنودار بأربعة أهداف نظيفة في مباراة صعبة خاضها الفريق الإنجليزي خارج قواعده وفي حضور جماهيري روسي.

أضاع جورجينيو فرصة التقدم للبلوز بعدما أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن كالوم هادسون أودوي نجح في إنهاء النصف الأول بتقدم الضيوف بهدف سجله في الربع ساعة الأخير.

وفي الشوط الثاني حاول الفريق الروسي كثيراً وكان قريباً من التعادل في العديد من المرات لولا تألق الحارس إدواردو ميندي، قبل أن يحصل تشيلسي على ركلة جزاء أخرى سجلها تيمو فيرنر بنجاح.

في الدقيقة 79، سجل حكيم زياش الهدف الثالث وهو أول أهدافه بقميص تشيلسي.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، نجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل الهدف الرابع.