تشيلسي لتأكيد تفوقه على أتلتيكو وبايرن لإكمال المهمة أمام لاتسيو

يسعى تشيلسي الإنجليزي لرد الدين وتأكيد تفوقه ذهاباً عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يبدو بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب مرشحاً فوق العادة لبلوغ ربع النهائي عندما يستضيف لاتسيو الإيطالي.

وبعدما خرج من ثمن النهائي الموسم الماضي على يد بايرن، يمني تشيلسي النفس ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وقتها بلغ «البلوز» دور الأربعة قبل أن يتم إقصاؤهم من قبل أتلتيكو مدريد، وبالتالي فإن مواجهة اليوم ستكون ثأرية للنادي اللندني ومدربه الجديد توماس توخيل معولاً على فوزه الثمين ذهاباً بهدف مهاجمه أوليفييه جيرو.

ويعول تشيلسي على سجله الرائع مع توخيل حيث لم يخسر أياً من مبارياته الـ 12 (8 انتصارات) في مختلف المسابقات، منذ توليه الإشراف على إدارته الفنية مطلع العام الحالي خلفاً لفرانك لامبارد.

لكن مهمة تشيلسي لن تكون سهلة أمام أتلتيكو مدريد الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل الموسم الماضي في الدور ذاته عندما جرد ليفربول من اللقب بالفوز عليه 3-2 بعد التمديد في آنفيلد بعدما كان حسم مباراة الذهاب 1-0 على أرضه.

كما أن الفريق اللندني حقق فوزاً واحداً فقط على أرضه في المسابقة هذا الموسم وكان على حساب رين الفرنسي 3-0 في دور المجموعات، حيث سقط في فخ التعادل السلبي مع إشبيلية الإسباني والإيجابي مع كراسنودار الروسي 1-1، وإن كان التعادل يكفيه لبلوغ ربع النهائي.

يدخل الفريقان المباراة على وقع تعثر مخيب في الدوريين المحليين، فأتلتيكو مدريد، متصدر الليغا، سقط أمام مستضيفه خيتافي بالتعادل سلباً مما كلفه تقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر برشلونة إلى أربع نقاط.

ولم يكن حال تشيلسي رابع الدوري الممتاز والذي يصارع من أجل مقعد في المسابقة القارية الموسم المقبل، أفضل من الفريق الإسباني، وسقط بدوره في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها مع مستضيفه ليدز يونايتد.

بايرن ميونيخ مرشح للتأهل

يخوض بايرن مباراة «شكلية» أمام لاتسيو بعدما حسم مباراة الذهاب 4-1، كانت بمثابة صحوة له بعدما خسر قبلها أمام آينتراخت فرانكفورت 2-1 في الدوري الألماني، حقق بعدها ثلاثة انتصارات متتالية في البوندسليغا ووسع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر لايبتزيغ الذي ودع المسابقة القارية الأسبوع الماضي على يد ليفربول الإنجليزي.

ويملك مدرب بايرن ميونيخ فرصة اللجوء إلى المداورة لادخار جهد لاعبيه الأساسيين ومنح دقائق لعب لآخرين أمثال المدافع لوكاس هيرنانديز العائد من الإصابة والواعد جمال موسيالا (18 عاماً)، وذلك ترقباً للمباريات المقبلة في المسابقة القارية والدوري حيث سيكون مدعواً للعب في ضيافة لايبتزيغ مباشرة بعد النافذة الدولية وتحديداً في الثالث من الشهر القادم.

وسيحاول بايرن ميونيخ أيضاً استغلال تذبذب مستوى ضيفه الذي تعرض لخسارتين متتاليتين عقب سقوطه في المسابقة وكانتا أمام مستضيفيه بولونيا 0-2 ويوفنتوس 1-3، قبل أن يحقق فوزاً بشق النفس على كروتوني صاحب المركز الأخير 3-2.

ويملك بايرن ميونيخ الأسلحة اللازمة لتجديد تفوقه على القطب الثاني للعاصمة الإيطالية، علما بأنه حقق فوزه الكبير ذهاباً في غياب العديد من ركائزه الأساسية: توماس مولر والفرنسي بينجامان بافار لإصابتهما بفيروس كورونا وكورنتين توليسو ودوغلاس كوشتا وسيرج غنابري للإصابة.

وكان فليك لجأ إلى الواعد موسيالا الذي اختار الدفاع عن ألوان ألمانيا على حساب إنجلترا، فكان موفقاً في خياره إذ سجل الهدف الثاني.