تشيلسي يسقط أمام ساوثهامبتون بهدفين دون رد

سقط تشيلسي أمام ضيفه ساوثهامبتون بصورة مفاجئة وبهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الضيوف التسجيل بعد مرور نصف ساعة على البداية حين استلم مايكل أوبافيمي تمريرة من وسط الملعب توغل بها إلى مشارف منطقة جزاء البلوز وسددها بقوة في الشباك دون تدخل من مدافعي أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، وصلت الكرة إلى نايثان ريدموند الذي رفع الكرة من فوق الحارس كيبا معلناً عن الهدف الثاني للقديسين.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع.