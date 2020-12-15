تشيلسي يسقط أمام ولفرهامبتون بثنائية لهدف

تعثر تشيلسي للمرة الثانية على التوالي، وهذه المرة بسقوطه أمام مستضيفه ولفرهامبتون بهدف لاثنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينو، لحساب المرحلة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان البلوز قد هُزم المرحلة الماضية خارج أرضه أيضاً أمام إيفرتون بهدف نظيف.

افتتح أوليفيه جيرو التهديف للبلوز في الدقيقة 49، إلا أن دانييل بودينسي تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة 81 حادثة مثيرة للجدل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة ولفرهامبتون إثر عرقلة من ريس جيمس لنيتو، إلا أنه وبعد العودة لتقنية الفيديو أقر بعدم وجود خطأ وألغى قراره.

في الدقيقة الأخيرة، عوّض نيتو ركلة الجزاء غير المحتسبة بإحراز هدف الانتصار بعد مرتدة سريعة وتسديدة أرضية غالطت الحارس إدوارد ميندي وسكنت شباكه.

حسن الانتصار كثيراً من موقف ولفرهامبتون الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.

أما تشيلسي، فتجمد رصيده عن 22 نقطة في المركز الرابع.