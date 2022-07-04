تشيلسي يكثف مساعيه لضم رونالدو

قالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية اليوم الاثنين أن نادي تشيلسي ضاعف من مساعيه من أجل التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم غريمه مانشستر يونايتد.

ويأتي هذا الاهتمام عقب التقارير التي كشفت عن طلب المهاجم المخضرم الرحيل عن ملعب أولد ترافورد بحال وصول عرض مناسب.

ولا يرغب يونايتد في بيع النجم البالغ من العمر 37 عاماً والذي يتبقى في عقده الحالي موسم أخير، خصوصاً لخصمٍ محلي، إلا أن رغبة "صاروخ ماديرا" قد تجبر الإدارة على التخلي عنه هذا الصيف.

ويرغب رونالدو في اللعب مع فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل فريق الشياطين الحمر في التأهل إليها باحتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

بدوره، حقق تشيلسي المركز الثالث ليضمن المشاركة في التشامبيونز ليغ، كما تبدو تطلعات إدارته من حيث التعاقدات أكثر إغراءً بالنسبة للهداف البرتغالي.

يذكر أن بايرن ميونيخ ونابولي وروما أطراف أخرى مهتمة أيضاً باللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.