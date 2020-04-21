تشيلسي يضغط على برشلونة لحسم صفقة كوتينيو

ذكرت تقارير أن تشيلسي سيضغط على برشلونة من أجل حسم التعاقد مع فيليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات القادمة.

وتنتهي إعارة البرازيلي إلى بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري، ويتطلع اللاعب إلى العودة للدوري الإنجليزي، والذي قدم من خلاله أفضل مستوياته على الإطلاق بقميص ليفربول.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن البارسا يسعى للحصول على 90 مليون يورو جراء بيع كوتينيو، خاصة بعدما ضمه منذ عامين مقابل 160 مليون يورو.

ويعتبر تشيلسي هذا المبلغ ضخماً للغاية، خاصة وأنه يسعى لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة، ولا يضمن استعادة كوتينيو لمستواه.

ويعتقد تشيلسي أن لديه عوامل أخرى ستكون في مصلحته، أهمها رغبة البرازيلي في العودة إلى إنجلترا، وحاجة برشلونة الماسة إلى الأموال لحسم صفقتي لاوتارو مارتينيز ونيمار.

يذكر أن بايرن ميونيخ لديه بند بأحقية شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، إلا أن النادي البافاري غير متحمس لتفعيل هذا البند.