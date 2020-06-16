تشيلسي يطارد رونالدو

كشفت تقارير إيطالية عن رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وإعادته من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل البرتغالي إلى يوفي قبل موسمين قادماً من ريال مدريد بعد 9 أعوام، حقق خلالها أعظم الإنجازات في مسيرته، وعلى رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، من ضمنها ثلاثية تاريخية على التوالي.

ووفقاً لموقع “كالتشيوميركاتو”، عرض تشيلسي على يوفنتوس 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو (34 عاماً)، في الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو المقابل ذاته الذي تكبدته إدارة السيدة العجوز من أجل ضم اللاعب، وذلك في إطار خطة النادي الإنجليزي لبناء فريق جديد مدجج بالنجوم.