تشيلسي يطيح بريال مدريد ويبلغ نهائي دوري الأبطال

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً بهدفٍ لمثله، ليبلغ البلوز المباراة النهائية بمجموع المواجهتين 3-1.

جاء هدفا لقاء العودة عن طريق تيمو فيرنر برأسية في الدقيقة 28 بعدما ردت العارضة تسديدة كاي هافيرتس.

وفي الشوط الثاني، سجل مايسون ماونت هدف تأكيد التأهل من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية ذكية من البديل كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 85.

وسيلاقي تشيلسي في النهائي مواطنه مانشستر سيتي يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر الجاري على أرضية ملعب آتاتورك الأولمبي في اسطنبول.