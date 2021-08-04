تشيلسي يعرض 11 لاعباً للبيع لتمويل صفقة لوكاكو

سيعرض تشيلسي فريقاً بأسره من اللاعبين للبيع بهدف تمويل صفقة الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان.

ويبدو نجم النيراتزوري في طريقه للعودة إلى لندن بعد تجربة أولى لم تتكلل بالنجاح مع البلوز.

وساهم المهاجم في فوز إنتر بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما سجل 24 هدفاً في 36 مباراة.

ورفضت إدارة الأفاعي خلال الساعات الماضية عرضاً من تشيلسي بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة للظهير ماركوس ألونسو.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن النادي الإنجليزي بصدد عرض 11 من لاعبيه للبيع من أجل تمويل صفقة ضم النجم البلجيكي.

بمن سيضحي تشيلسي من أجل لوكاكو ؟

وسيضحي البلوز بخدمات داني درينكوتر ودافيدي زاباكوستا وكيرت زوما وروس باركلي وميتشي باتشواي وتيموي باكايوكو وبابا رحمان وكينيدي إضافة إلى 3 لاعبين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم.

يذكر أن تشيلسي يسعى أيضاً للتعاقد مع جولز كوندي مدافع إشبيلية.