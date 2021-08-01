تشيلسي يعرض 130 مليون يورو لإغراء إنتر ببيع لوكاكو

قالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن إنتر ميلان بات متقبلاً لفكرة بيع هدافه روميلو لوكاكو إلى تشيلسي هذا الصيف.

وأشارت إلى أن النادي اللندني بصدد تقديم عرض ضخم قيمته 130 مليون يورو من أجل إقناع بطل إيطاليا بالتخلي عن مهاجمه الفذ.

وتابع البلوز تطور مستوى النجم البلجيكي الموسم الماضي، والذي سجل خلالها 24 هدفاً للنيراتزوري في الدوري المحلي.

أنظار تشيلسي تتجه صوب لوكاكو

ومع أن إيرلينغ هالاند كان الهدف الأول لإدارة بطل أوروبا، إلا أن المطالب الكبيرة لبوروسيا دورتموند عقدت من إتمام الصفقة بنجاح، إذ يطالب النادي الألماني بـ 175 مليون يورو حتى يسمح للاعب النرويجي بالمغادرة.

بالتالي، بات تركيز إدارة تشيلسي على استعادة لوكاكو مهاجم الفريق السابق الذي لعب في صفوفه لفترة وجيزة بعد قدومه من آندرلخت عام 2011 قبل أن ينتقل لإيفرتون عام 2013.