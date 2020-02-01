تشيلسي يفرض التعادل عل ليستر في الدوري الانجليزي

تعادل ليستر سيتي مع ضيفه تشيلسي بهدفين لكل منهما على ملعب ووكرز في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف بين الفريقين، تمكن البلوز من افتتاح التسجيل عن طريق أنتونيو روديغر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وعدل لاعب الوسط هارفي بارنز النتيجة لليستر في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وشهد الوقت المتبقي من المباراة لعباً أسرع بين الفريقين حيث نجح بينجامين تشيلويل من إحراز هدف التقدم للثعالب في الدقيقة الرابعة والستين، وعاد روديغر ليسجل ثاني أهدافه والثاني للفريق اللندني في الدقيقة 71.

وتقاسم الفريقان بالتالي نقاط المباراة ليرفع ليستر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في حين بات رصيد تشيلسي 41 نقطة في المرتبة الرابعة.