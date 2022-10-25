تشيلسي يفضل لياو على رونالدو

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة تشيلسي تفضل التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي رافاييل لياو جناح أي سي ميلان عوضاً عن مواطنه المخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ورفض لياو عرضاً لتجديد عقده الحالي مع الروسونيري خلال الأيام الماضية، لتصبح مسألة بيعه أمراً متوقعاً بداية العام المقبل أو مع نهاية الموسم الجاري حتى يستفيد النادي الإيطالي من قيمة بيعه الكبيرة.

وسيصل عقد البرتغالي صاحب الـ 23 عاماً إلى نهايته مع الفريق اللومباردي بحلول يونيو من عام 2024.

ويقدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمة اللاعب بحوالي 70 مليون يورو، إلا أن ميلان يرغب بالحصول على قيمة أكبر من ذلك بكثير إن فشلت مفاوضات تجديد عقده وبات رحيله أمراً لا مفر منه.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

رونالدو ليس خيار تشيلسي الأول

في المقابل، يبدو موقف "الدون" مع مانشستر يونايتد أكثر وضوحاً بعد تردي علاقته بالمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ، مما سيسهل من رحيله مع فتح أبواب سوق الانتقالات الشتوي.

كما أن عقد "صاروخ ماديرا" مع يونايتد سيصل إلى نهايته صيف عام 2023.

لكن ميرور شددت على أن تشيلسي لن يتحرك بجدية لجلب مهاجم يونايتد في يناير كونه يركز جهوده على استقطاب لياو المطلوب أيضاً من قبل عدة أندية إنجليزية كبيرة.