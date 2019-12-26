تشيلسي يفكر في ضم كوتينيو

دخل تشيلسي ضمن قائمة الأندية التي تريد التعاقد مع فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الخميس، إلى رغبة المدرب فرانك لامبارد في جلب صانع ألعاب جديد، بعد فك الحظر عن منع ناديه تشيلسي من التعاقدات.

ومن المتوقع أن يوافق البارسا على بيع لاعبه البرازيلي، في حال تلقيه عرض رسمي من أجله تبلغ قيمته 90 مليون يورو على الأقل.

يذكر أن كوتينيو تنتهي إعارته مع بايرن في صيف 2020، مع وجود بند في عقد نجم الوسط يسمح له بالانتقال النهائي إلى البافاري مقابل 120 مليون يورو.