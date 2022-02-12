تشيلسي يظفر بكأس العالم للأندية على حساب بالميراس

ظفر تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بلقب كأس العالم للأندية الإمارات 2021 بعد فوزه في اللقاء النهائي القوي على غريمه بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف بعد التمديد.

وجرى اللقاء على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة أمام حضور جماهيري غفير.

تقدم البلوز في الدقيقة 55 عن طريق الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وعادل رافاييل فيغا النتيجة للفريق الأميركي الجنوبي في بعد ذلك بـ 9 دقائق فقط من ركلة جزاء.

وحينما بدا أن المباراة في طريقها للذهاب إلى ركلات الترجيح، احتسب حكم الساحة الأسترالي كريستوفر بيث ركلة جزاء سددها الألماني كاي هافيرتس بهدوء في الزاوية اليمنى لمرمى الفريق البرازيلي في الدقيقة 117.

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد المدافع لوان غارسيا بعد تدخل متأخر على هافيرتس (120+6).

يذكر أن هذا هو اللقب الأول في البطولة لـ تشيلسي وهو ثالث نادي إنجليزي يظفر بهذا اللقب بعد مانشستر يونايتد وليفربول.