تشيلسي يقدم عرضاً لضم مانيان حارس ميلان

يخطط تشيلسي لإبرام صفقة جديدة يبحث فيها عن حارس مرمى جديد نظراً لتواضع مستويات الحارسين الحاليين الإسباني كيبا آريزابالاغا والسنغالي إدوارد ميندي.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن النادي اللندني دخل سوق الانتقالات بحثاً عن حارس مرمى جديد يستطيع حماية عرينه الموسم المقبل.

واستقرت إدارة البلوز على الفرنسي مايك مانيان نجم أي سي ميلان الذي واظب على تقديم مستويات استثنائية خلال الموسمين الماضيين.

وقدم تشيلسي عرضاً بقيمة 51.8 مليون جنيه استرليني لاستقطاب الحارس الفرنسي.

هل سيوافق مانيان على ارتداء قميص تشيلسي ؟

يعتبر صاحب الـ 27 عاماً أحد أفضل حراس المرمى في العالم حالياً.

وقد يوافق مانيان على ارتداء قميص تشيلسي نظراً للأجور الضخمة التي سيتقاضاها بحال موافقة ميلان على بيعه.

لكن الفريق الإنجليزي لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل على عكس ميلان الذي ضمن المشاركة في دوري الأبطال بعد احتلاله للمركز الرابع في الدوري الإيطالي.