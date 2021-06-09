تشيلسي يقدم عرضاً مغرياً لضم حكيمي

قالت تقارير إيطالية أن إدارة تشيلسي قدمت عرضاً رسمياً إلى إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيمن أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن بطل إيطاليا في وقت سابق عن رغبته في تخفيض حجم الإنفاق على فريق الكرة من خلال بيع عدد من اللاعبين وهو ما تسبب في رحيل المدير الفني أنتونيو كونتي.

منافسة قوية على توقيع حكيمي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان

ويجد البلوز منافسة قوية في ضم الدولي المغربي، من باريس سان جيرمان الذي قدم بدوره عرضاً رسمياً بلغت قيمته 60 مليون يورو، وهي نفس قيمة العرض المقدم من تشيلسي بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر إيمرسون بالميري.

ويعد حكيمي من أبرز لاعبي الظهير الأيمن في العالم وساهم في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، كما يمتلك خبرات كبيرة بفضل تجربته في ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.