تشيلسي يقدم 14 مليون جنيه لشراء رونالدو

أكد موقع "فوتبول إنسايدر" اليوم الخميس أن تشيلسي قدم عرضاً بقيمة 14 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من غريمه مانشستر يونايتد.

ويبحث المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً عن فريق يسمح له بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فشل يونايتد في حسم مقعد مؤهل لهذه المسابقة الموسم الماضي.

ويرتبط CR7 بعقدٍ مع فريق الشياطين الحمر ساري المفعول حتى صيف عام 2023.

وطلب النجم المخضرم من إدارة يونايتد السماح له بالرحيل في حال تقدم أي فريق عملاق بعرضٍ مناسب لضمه.

ورغم التقارير التي أشارت إلى معارضة المدير الفني الألماني توماس توخيل على صفقة شراء رونالدو كونه يرغب بتدعيم صفوف البلوز بتعاقدات أخرى، إلا أن مالك النادي تود بولي مصر على جلب الهداف البرتغالي.

يذكر أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات لم يشارك في تدريبات مانشستر يونايتد الاستعدادية للموسم الجديد حتى الآن لظروف عائلية ليكتفي بالتدرب في مرافق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.