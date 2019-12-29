تشيلسي يقلب تأخره إلى فوز على مستضيفه آرسنال

نجح تشيلسي في قلب النتيجة أمام مستضيفه آرسنال، بهدفين لهدف بعد تأخره بهدف نظيف في الديربي اللندني الذي جرى ملعب الإمارات ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر الغانرز على مجريات اللقاء منذ بدايته، وفرضوا أسلوب لعبهم عن طريق المتألق مسعود أوزيل.

ولم يحتاج صاحب الضيافة إلا ربع ساعة فقط، ليعلن عن هدف التقدم عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ، بعد ركلة ركنية من كالوم تشايمبرز للمهاجم الغابوني الذي قابلها برأسه في الشباك.

وبعد هدفه اليوم، سجل أوباميانغ هدفه الـ 22 في البطولة خلال عام 2019، متفوقاً على أقرب ملاحقيه في الفريق أليكساندر لاكازيت الذي سجل 12 هدفاً، ومنذ فبراير 2018 أصبح الغابوني أكثر من سجل في الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق هدف عن جايمي فاردي ومحمد صلاح.

وسريعاً كاد آرسنال أن يضيف الهدف الثاني عن طريق لاكازيت بعد تمريرة من أوباميانغ، لولا إبعاد الدفاع للكرة في الوقت المناسب.

هدأت المباراة بعد هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات كاد أن يعزز الغابوني التقدم لصاحب الضيافة بهدفٍ ثانٍ ولكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

بداية الشوط الثاني، لم تختلف كثيراً إذ سيطر البلوز دون تهديد حقيقي على مرمى مستضيفه حتى جاءت الربع ساعة الأخيرة.

استمر ضغط تشيلسي حتى الدقيقة 82 عندما أعلن جورجينو عن إدراك التعادل للبلوز، بعد خطأ من بيرند لينو حارس آرسنال، إذ تم تنفيذ ركلة حرة من طرف الملعب إلى منطقة جزاء الغانرز أخطأ فيها الحارس الألماني لتصل الكرة إلى الإيطالي الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة ومن هجمة مرتدة سريعة، مرر ويليان الكرة إلى تامي آبراهام داخل منطقة الجزاء ليستلمها ثم يسدد في الشباك معلناً عن هدف البلوز الثاني.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.