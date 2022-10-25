تشيلسي يقهر سالزبورغ ويضمن التأهل في دوري أبطال أوروبا

تفوق تشيلسي الإنجليزي على مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ريد بول آرينا لحساب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمن الفريق اللندني التأهل بالتالي إلى دور الـ 16 من المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة موسعاً الفارق مع سالزبورغ ثاني الترتيب إلى 4 نقاط.

كوفاتشيتش وهافيرتز يقودان تشيلسي للفوز

جاء هدفا البلوز عبر كلٍ من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والألماني كاي هافيرتز في الدقيقتين 23 و 64 على التوالي.

أما هدف أصحاب الأرض الوحيد فحمل توقيع جونيور آدامو بعد 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.

ويلتقي لحساب المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أي سي ميلان الإيطالي مع مستضيفه دينامو زاغرب الكرواتي.