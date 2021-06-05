تشيلسي يكافئ توماس توخيل

كافأ تشيلسي الإنجليزي مدربه الألماني توماس توخيل على قيادته إلى إحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتمديد عقده حتى عام 2024.

وتسلم الألماني الإدارة الفنية للنادي اللندني في يناير الماضي عندما كان حينئذ في المركز التاسع في الدوري، بقيادة لاعب وسطه الدولي السابق فرانك لامبارد.

توخيل يقود تشيلسي للمجد الأوروبي في زمن قياسي

ونجح المدير الفني الألماني خلال خمسة أشهر فقط، في قيادته إلى إنهاء الموسم في المركز الرابع محلياً، وإلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا (خسر أمام ليستر سيتي 0-1)، وإلى التتويج بلقب المسابقة القارية العريقة بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي (1-0) في المباراة النهائية في بورتو السبت الماضي.

وقال توخيل: «لا أستطيع أن أتخيل فرصة أفضل لتجديد العقد. أنا ممتن للتجربة وسعيد جداً بالبقاء جزءاً من عائلة تشيلسي».

وأضاف: «هناك المزيد في المستقبل ونتطلع إلى خطواتنا التالية بطموح وترقب كبيرين».