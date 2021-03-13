تشيلسي يكتفي بالتعادل السلبي مع ليدز

حافظ توماس توخيل على سجله خالياً من الهزائم كمدرب لتشيلسي، لكن افتقار فريقه للقوة الهجومية كان معناه الاكتفاء بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبقي تشيلسي في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي تتبقى له مباراة.

وأُلغي هدف مبكر سجله ليدز عن طريق تايلر روبرتس بداعي التسلل ثم اقترب تشيلسي من التسجيل بعد فوضى في دفاع أصحاب الأرض.

وحاول لوك إيلينغ إبعاد الكرة لكنها اصطدمت بزميله دييغو يورينتي ثم ارتدت من العارضة وسقطت بين ذراعي الحارس إيلان ميلييه.

وأبلى إدوارد ميندي حارس تشيلسي بلاءً حسناً في إبعاد تسديدة من روبرتس إلى العارضة وتعين عليه التدخل عدة مرات لإنقاذ مرماه في الشوط الثاني.