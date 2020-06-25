تشيلسي يمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسمياً بتغلبه على مان سيتي

منح تشيلسي رسمياً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول، بعدما تغلب ضمن المرحلة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

وبذلك، ظل الفارق بين ليفربول المتصدر وسيتي صاحب المركز الثاني كما هو 23 نقطة، ومع تبقي 7 مباريات فقط، حسم الريدز اللقب رسمياً، ليصبح في حوزتهم 19 لقباً أخيراً بعد صيام استمر منذ 1990.

بدأت المباراة بشكل ساخن، حيث حاول مانشستر سيتي ترجمة سيطرته على الكرة إلى هدف، ولجأ تشيلسي إلى الضغط والمرتدات من أجل التسجيل.

ومن خطأ ارتكبه كل من بينجامان ميندي وإيلكاي غوندوغان، نجح كريستيان بوليسيتش في خطف الكرة والانفراد بالمرمى ليضعها بنجاح على يمين الحارس إيديرسون في الدقيقة السادسة والثلاثين.

بعد مرور عشر دقائق فقط من الشوط الثاني منح الحكم ركلة حرة مباشرة لسيتي على بعد أكثر من 25 متراً عن المرمى.

وتولى كيفين دي بروينه تنفيذ الركلة ليضعها بطريقة رائعة من فوق الحائط البشري في الزاوية اليمنى للحارس كيبا معلناً عن التعادل.

حاول تشيلسي بعدها من أجل تسجيل الهدف الثاني، ليضطر فيرناندينيو لإخراج الكرة من على خط المرمى بيده، فانفجر لاعبو تشيلسي اعتراضاً على حكم اللقاء مطالبين باحتساب ركلة جزاء.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من الحادثة، قبل أن يحتسب ركلة الجزاء ويشهر البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي.

في المقابل تولى ويليان تسديد الركلة بنجاح، ليمنح التقدم لتشيلسي في الدقيقة الثامنة والسبعين.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لتنتهي المباراة بانتصار لتشيلسي يخدم مصالحه في المنافسة على المركز الرابع مع مانشستر يونايتد، لكن الأهم هو أن هذا الانتصار منح ليفربول لقب البريميير ليغ رسمياً.