تشيلسي ينافس باريس سان جيرمان على نجم إنتر ميلان

بات تشيلسي أحد المهتمين بخدمات النجم الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع إنتر وفقاً لتقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي أن سعي النادي اللندني لتعويض رحيل نجميه الدنماركي أندرياس كريستينسن والألماني أنتونيو روديغر دفعه للتفكير جدياً بخدمات مدافع النيراتزوري.

وحولت إدارة البلوز أنظارهم من الفرنسي جولز كوندي (إشبيلية) إلى الهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)، لكن شكرينيار دخل ضمن قائمة الأهداف التي تتم دراستها.

ويرغب تشيلسي بجمع دي ليخت وشكرينيار في متوسط الدفاع بناء على توصيات المدير الفني الألماني توماس توخيل، وهما لاعبان سيكلفان خزائن النادي أموالاً طائلة.

وتبلغ قيمة النجم السلوفاكي الذي سينتهي عقده مع إنتر صيف العام القادم 65 مليون يورو حالياً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.