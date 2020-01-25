تشيلسي ينافس ليفربول على توقيع إيسكو

دخل تشيلسي في منافسة ليفربول من أجل ضم النجم إيسكو القريب من الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الحالية.

ولم ينجح الدولي الإسباني في فرض نفسه ضمن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، إلا أن العديد من الأندية تسعى لخطف توقيعه، وهناك رغبة كبيرة من طرف ليفربول لشغل مركز صناعة اللعب في صفوفه.

بدوره، يرغب تشيلسي في تدعيم مراكزه الهجومية بعد رحيل إيدين هازارد إلى ريال مدريد تحديداً.

يذكر أن المفاوضات قد تستمر خلال النصف الثاني من الموسم على أن يكون القرار الأخير في السوق الصيفي.