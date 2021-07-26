تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على توقيع غريليش

أكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن تشيلسي يسعى جدياً لشراء جاك غريليش نجم خط وسط أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وباتت مخططات مانشستر سيتي للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي مهددة، بعدما بدا أن بطل الدوري الممتاز الأقرب لخطف توقيع اللاعب مقابل 100 مليون جنيه استرليني.

بدورها، تدرس إدارة فيلا تقديم أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه بهدف إقناع صاحب الـ 25 البقاء وعدم الرحيل.

غريليش ما بين البقاء في فيلا أو الانتقال إلى أحد العمالقة

وإذا ما اتفق النادي مع غريليش على هذا العرض، سيصبح نجم منتخب الأسود الثلاثة أحد أكثر اللاعبين تقاضياً للأجور في البريميير ليغ.

لكن تشيلسي وسيتي لن يمانعا عرض مبلغ مشابه لإتمام الصفقة، مما قد يرجح كفة أحدهما على الآخر.

وظهر نجم الوسط بشكل مميز مع أستون فيلا، إلا أنه لم يشارك مع منتخب بلاده بالشكل الكافي في منافسات يورو 2020 ليخسر اللقب في النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح.