تشيلسي ينسحب من صفقة ضم أوباميانغ

باتت صفقة انتقال النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة إلى تشيلسي هذا الصيف في طريقها للانهيار وفقاً لتقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

ويبدو أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً سيستمر في صفوف البارسا هذا الموسم رغم ارتباط اسمه بتشيلسي خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت صحيفة "أثلتيك" البريطانية أن النادي اللندني لم يعد مهتماً باستقطاب مهاجم ميلان وبوروسيا دورتموند وآرسنال السابق.

سن أوباميانغ يبعده عن تشيلسي

ويخشى تشيلسي الاستثمار في لاعب متقدم في السن، علاوة على أن مطالب برشلونة المالية الكبيرة جعلت الصفقة غير جذابة.

لكن النادي الإنجليزي ما زال مهتماً بالهولندي فرينكي دي يونغ الذي عبر عن رغبته في الاستمرار مع البلاوغرانا.

ويطمح تشيلسي لاستغلال الصراع الدائر حالياً بين اللاعب وناديه فيما يخص الأجور نظراً لرغبة برشلونة في تخفيض قيمة ما يتقاضاه نجم خط الوسط.