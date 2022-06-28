تشيلسي ينضم إلى ميلان ويونايتد في سباق ضم آسينسيو

دخل تشيلسي خلال الساعات الماضية سباق التعاقد مع النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو جناح ريال مدريد المرشح للرحيل هذا الصيف وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وانضم النادي اللندني إلى أي سي ميلان ومانشستر يونايتد في سعيهما لاستقطاب صاحب الـ 26 عاماً.

ويبدو ريال مدريد عازماً على التخلي عن خدمات لاعب مايوركا السابق من أجل استثمار الأموال القادمة من بيعه في استقطاب لاعبين جدد.

بدوره، يطمح تشيلسي لتدعيم خطه الأمامي نظراً للضعف التهديفي الذي عانت منه تشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

يذكر أن آسينسيو لعب دوراً ثانوياً مع ريال مدريد خلال المواسم الماضي ولم يتمكن يوماً من تثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية رغم توالي عدة مدربين على تدريب الفريق.