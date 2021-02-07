تشيلسي يهدد صفقة ريال مدريد

يخطط توماس توخيل مدرب تشيلسي على مزاحمة ريال مدريد على كسب توقيع ديفيد آلابا لتعزيز مركز قلب الدفاع الموسم المقبل، من أجل القدرة على المنافسة على لقب الدوري، إضافة إلى وضعه هدفين آخرين ضمن خياراته.

ووفقاً لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية فإن تشيلسي سيحاول المزايدة على عرض ريال مدريد للدولي النمساوي، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم من أجل تحويل وجهته إلى لندن.

وعلى الرغم من أن توخيل حافظ حتى على شباكه نظيفة في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، عقب تعيينه خلفاً لفرانك لامبارد، إلا أنه يرى في خبرة آلابا فرصة جيدة لتقوية خط دفاعه، إلى جانب ماركوس ألونسو وسيزار آزبيليكويتا العائدين إلى التشكيلة، رفقة تياغو سيلفا المخضرم، خاصة أن تعدد مهام اللاعب سيجعله مناسباً لطريقة اللعب التي ترتكز على 3-4-1-2.

لكن في المقابل تؤكد وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد حسم بالفعل صفقة آلابا، وسينضم إليه الموسم المقبل مجاناً.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" المقربة من الملكي فإن الريال حسم الصفقة مقابل راتب قدره 185 ألف جنيه أسبوعياً.

من جهة أخرى، ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن توخيل لديه خياران آخران إلى جانب آلابا، وهما نيكلاس سولي من بايرن ميونيخ ودايو أوباميكانو من لايبتزيغ.