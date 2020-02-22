تشيلسي يهزم توتنهام ويتمسك بالمركز الرابع

تمسك تشيلسي بالمركز الرابع بعد فوزه على منافسه المباشر وجاره توتنهام 2–1 في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة مبتعداً عن توتنهام بالذات بفارق 4 نقاط.

وقرر مدرب تشيلسي فرانك لامبارد إشراك أوليفييه جيرو أساسياً للمرة الثالثة فقط هذا الموسم والأولى منذ آواخر نوفمبر الماضي والخسارة أمام ويست هام.

وجاءت مشاركة جيرو على حساب ميتشي باتشواي الذي قدم مستوى مخيباً للآمال في المباراة الأخيرة التي خسرها فريقه أمام يونايتد 0–2 الاثنين الماضي.

في المقابل، لم يشارك لاعب الوسط المؤثر نغولو كانتي لإصابته بتمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لفترة ثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في المواجهة المرتقبة لفريقه ضد بايرن ميونيخ منتصف الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

أما توتنهام فقد خاض المباراة في غياب مهاجميه الأساسيين هاري كاين وسون هيونغ مين، وكلاهما يغيب عن الملاعب لفترة طويلة قد تمتد حتى نهاية الموسم.

ولطالما شكل ملعب ستامفورد بريدج عقدة لتوتنهام، حيث لم يفز عليه سوى مرة واحدة في 34 مباراة.

في المقابل جدد تشيلسي فوزه على توتنهام هذا الموسم بعد أن هزمه 2–0 في ملعب وايت هارت لاين في ديسمبر الماضي.

ودخل تشيلسي المباراة على وقع ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له محليا، في حين خاضها توتنهام وقد فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وضغط تشيلسي منذ البداية لكن الفرصة الأولى كانت لتوتنهام عندما راوغ لوكاس وتخطى المدافع أنتونيو روديغر وأطلق كرة قوية تصدى لها الحارس ويلي كاباييرو.

ورد عليه لاعب الوسط الشاب مايسون ماونت بكرة قوية كان لها حارس توتنهام هوغو لوريس بالمرصاد.

ونجح تشيلسي في افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة عندما انفرد جيرو وسدد كرة قوية لكن لوريس أبعدها فتهيأت أمام روس باركلي الذي سددها فارتطمت بالقائم لترتد مجددا أمام جيرو ليسيطر عليها بيسراه ويطلقها داخل الشباك.

وكاد ماركوس ألونسو العائد إلى التشكيلة يضاعف تقدم فريقه عندما أطلق كرة قوية من مشارف المنطقة علت العارضة بقليل.

وأنقذ كاباييرو مرماه من كرة رأسية للكولومبي دافينسون سانشيز أبعدها بأطراف أصابعه.

وفي مطلع الشوط الثاني وجه تشيلسي ضربة قاضية لخصمه في إمكانية العودة بعد كرة مشتركة بين ماونت وباركلي ومنه إلى ألونسو فأطلقها الأخير زاحفة من خارج المنطقة بعيداً عن متناول لوريس.

وأنقذ لوريس مرماه من هدف أكيد بعدها بلحظات قليلة عندما طار لكرة سددها باركلي.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة انبرى لها ألونسو لكن العارضة نابت عن لوريس في إبعادها.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين حاول إيريك لاميلا تمرير كرة عرضية فارتطمت بساق روديغر وتحولت خطأ إلى مرماه مقلصاً النتيجة إلى 2 – 1.

وعاش أنصار تشيلسي أوقاتاً عصيبة في أواخر المباراة لكن توتنهام لم يتمكن من إدراك التعادل.