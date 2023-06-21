تشيلسي يوافق على انتقال كوفاتشيتش إلى مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "Daily mail" البريطانية عن نجاح مانشستر سيتي في أولى الصفقات هذا الصيف بعد الوصول لاتفاق مع تشيلسي لضم نجم الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب الكرواتي للفحوصات الطبية في السيتي خلال الأيام المقبلة، لكن تبقى أن يستكمل كلا الناديين المفاوضات بخصوص الشروط الإضافية التي تتضمن 5 مليون جنيه إسترليني بناء على الأداء الخاص باللاعب.

تشيلسي يوافق على انتقال ماتيو كوفاتشيتش إلى نادي مانشستر سيتي

وفقًا لـ"Daily Mail"، سيخضع كوفاتشيتش للفحوصات الطبية في السيتي بمجرد أن يعود بعد فترة التوقف الدولي بعد هزيمة كرواتيا أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتشير التقارير أن غوارديولا ناقش الشروط الشخصية مع النجم الكرواتي قبل أن يلتحق في وقت سابق مع منتخب بلاده، وتم استكمال المفاوضات عن بعد بين الطرفين.

وسيضع رحيل كوفاتشيتش حدًا لمسيرته التي استمرت لخمس سنوات في ستامفورد بريدج، وتضمنت فوزه باللقب الرابع له في دوري أبطال أوروبا مع البلوز، بعد أن ربح اللقب 3 مرات سابقًا مع الملكي ريال مدريد.