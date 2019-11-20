تصرفات بايل تثير استياء ريال مدريد

أوضحت تقارير وجود حالة من الغضب داخل ريال مدريد بسبب تصرفات وتصريحات غاريث بايل خلال تواجده رفقة منتخب بلاده الويلزي.

وقاد الجناح بلاده للتأهل إلى يورو 2020 بعد الفوز على نظيره المجري بهدفين نظيفين، واحتفل بايل برفع علم بلاده وعليه كلمات: "ويلز، الغولف، مدريد".

وأثار الهتاف الذي انتشر في الأيام الأخيرة في أوساط المشجعين الويلزيين شعبية كبيرة على إثر تصريحات لاعب ريال السابق بريدراج مياتوفيتش عن أولويات بايل.

وذكرت مصادر في ريال مدريد إلى شبكة "إي إس بي إن" أن تصرف بايل برفع العلم الذي جاءت فيه هذه الكلمات يعد "مزحة سيئة"، وأن هناك حالة من الغضب وعدم الاهتمام بتصرفاته من قبل النادي.

وأكد المصدر ذاته أن ريال يتخوف أن تتسبب تصرفات بايل في رفع حالة الاحتقان بينه وبين الجماهير في أعقاب ما شهدته الفترة الماضية من تصريحات.

وصرح بايل في وقت سابق أنه يشعر بالراحة بشكل أكبر مع منتخب ويلز مقارنة بناديه، وفسر ذلك بسبب علاقته القوية بمواطنيه.

وينتظر أن يلتحق بايل بتدريبات ريال مدريد غداً الخميس استعداداً للمباراة القادمة أمام ريال سوسييداد ضمن الدوري الإسباني.